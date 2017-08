È un vecchio ritornello che si tira fuori ogni volta che la cosa si ripete: "Il Bernabeu fischia tutti, non risparmia nessuno." È successo con Figo, con Raul, con i due Ronaldo; logico che, dopo la prestazione di domenica, anche Bale e Benzema subissero la stessa sorte. Ma se il francese, nonostante le continue critiche da aprte di stamap e tifosi rimane una pedina fondamentale per il tecnico Zidane, per il gallese le cose non sembrano essere più tutte rose e fiori.



"È NORMALE CHE FISCHINO BALE" - E se i tifosi sono sempre più spazientiti dalle prestazioni di Gareth Bale, anche la critica comincia ad averne abbastanza. "È normale che fischino Bale, - assicura Josep Pedrerol, giornalista sportivo del canale televisivo La Sexta, - I tifosi vogliono vedere giocatori che si impegnino in campo e fuori. Qual è stato l'impegno di Bale da quando è arrivato a Madrid? Nessuno. È qui da 4 anni e nemmeno parla lo spagnolo. Ma è soprattutto in campo che si dimostra l'attaccamento alla maglia correndo, lottando per ogni pallone, prendendosi la squadra sulle spalle quando è il momento. Esattamente quel che ha fatto domenica sera Marco Asensio, un ragazzo di 21 anni. Se qualcuno è disposto a pagarlo 100 milioni si devono accettare al volo. Si prendono i soldi e gli si dice 'Thank You' perché 'Gracias' non lo capirebbe."



RISPUNTA IL MANCHESTER - E pare che ci sia chi è disposto a mettere sul tavolo i 100 milioni di cui parla il giornalista spagnolo. Mancano 4 giorni alla chiusura del mercato e l'inglese Daily Mail assicura che il Manchester United di Mourinho avrebbe offerto al Real la cifra di 105 milioni di Euro per assicurarsi l'operato della stella gallese. Si parla addirittura di un incontro già pianificato tra i dirigenti delle due squadre. Da parte sua, Zidane, insiste nel ritenere Bale parte del suo progetto, ma a questo punto, da qui a ritenerlo incedibile ce ne passa, anzi, potrebbe essere il colpo dell'ultima ora di questo mercato estivo.



IN ATTESA DI UNA REAZIONE - Contro il Valencia ci si aspettava una reazione da parte del gallese, una di quelle partite che mettono a tacere le critiche. Eppure nulla. Nemmeno l'ombra di quel giocatore capace con le sue galoppate di scardinare le difese per il quale il Real sganciò 100 milioni al Tottenham quattro anni fa. Un atteggiamento che non piace soprattutto perché al momento Gareth Bale ha il posto garantito anche grazie alla squalifica di Cristiano Ronaldo, ma il fiato sul collo del già citato Marco Asensio che, al contrario del gallese, sta incantando i seguaci dei Blancos. C'è poco da fare, ora come ora Bale non è in condizione di fare parte dell'undici titolare del Real di Zidane, può darsi che la pausa per el partite delle qualificazioni al mondiale di Russia 2018 gli permettano di recuperare lo smalto perduto, oppure può essere che quella di ieri sia stata l'ultima partita con il Madrid di Gareth. Mourinho lo aveva detto in tempi non sospetti: "Se Bale dovesse lasciare il Real, lotterò per averlo." Allo Special One restano 4 giorni.