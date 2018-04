Vinicius Junior, attaccante classe 2000 del Flamengo che dalla prossima stagione giocherà nel Real Madrid, ha raccontato su Youtube la propria emozione nel vestire la camiseta blanca. “In estate o a gennaio? Non lo so, me lo diranno loro, io darò la mia approvazione ma non partecipo a questa scelta", spiega il brasiliano, corteggiato in passato anche dalla Juventus: "Marcelo e Casemiro mi hanno aiutato molto nella decisione, mi hanno detto che dovevo lasciare il club migliore del Brasile per andare nel club migliore del mondo. Il gol di Cristiano Ronaldo alla Juve? Quando l’ho visto, ho pensato che un giorno giocherò con uno dei più grandi di tutti i tempi, immaginavo di essere lì a festeggiare insieme a lui”.