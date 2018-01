Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche di mercato: "Nessun acquisto in difesa dopo l'infortunio di Vallejo. Club di diverso avviso? Nessuna divergenza con la società, parliamo sempre e non abbiamo opinioni diverse: non acquisteremo nessuno. Neymar al Real? Non parlo di giocatori che non sono miei, dico solo questo: è molto importante, incanta tutto il mondo del calcio".