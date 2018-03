Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, parla di Neymar, stella del PSG, appena eliminato in Champions proprio dalle Merengues: "Neymar? Bravo, molto, ma non è del Madrid e io parlo dei miei. Rispetto tanto il PSG". Due parole, poi, anche sulla Juventus: "Avrei preferito evitarla".



SU BALE - "Non è triste, è diverso: è felice di stare qui e lo ha dimostrato. Per noi è un giocatore importante".