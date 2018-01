Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha allontanato Mauro Icardi e Harry Kane dal Real Madrid, almeno per gennaio: "Non ho bisogno di nessuno. Abbiamo una squadra e dei giocatori nei quali io credo molto. Ogni stagione ci sono momenti difficili, ma abbiamo tutto per andare avanti. Vedremo che succederà a fine stagione, se ci sarà bisogno o meno di cambiare qualcosa".