Zinedine Zidane ha analizzato a Fox Sports il pari nel derby tra il suo Real Madrid e l'Atletico di Simeone: "Noi stiamo meglio ultimamente, a livello di gioco abbiamo avuto anche oggi tante occasioni per segnare. Nel secondo tempo abbiamo fatto dieci-quindici minuti un po’ sottotono, ma questo è il calcio. Faccio comunque un applauso ai miei calciatori".



SULLE CRITICHE A INIZIO STAGIONE - "In questo momento non ci sono critiche, ma se domani dovessimo sbagliare una o due partite torneranno ad esserci. Non vogliamo essere quelli di due-tre mesi fa, pensiamo a quello che abbiamo davanti. Dispiace non aver vinto oggi, guardiamo alla Juventus".



SULLA SOSTITUZIONE DI RONALDO AL 64' - "Avevamo deciso così prima del match. Ci sarà contro la Juventus".