L'allenatore del Real Madrid, Zidane: "Il mio futuro? Il calcio è imprevedibile. Non mi interessa quello che succederà la prossima stagione, sono qui per pensare a quello che c'e' da fare adesso, a preparare le partite di campionato. Parlate come la Liga fosse ormai chiusa ma io non lo credo. Mai dire mai nel calcio. Cercheremo di vincere le nostre partite e in Champions c'è la stessa speranza. Circolano nomi di sostituti? Funziona così e non solo a Madrid. Fa parte del gioco, quando le cose vanno un po' male si parla di sostituti. Ma questo non mi impedisce di fare il mio lavoro, di continuare a lottare e a cercare ogni giorno quello che voglio, di migliorare le cose".



"E' un momento un po' complicato ma siamo qui uniti. Nei momenti difficili la concentrazione dei giocatori non è mai venuta meno. Confido ciecamente nella mia rosa, cerco di trasmettere questa mia fiducia e la squadra me la restituisce nel lavoro, nella corsa, nella lotta, nel pensare che questo ciclo non è finito. Domani c'è il Levante, ogni partita ha la sua storia, veniamo da due vittorie, vogliamo essere pronti e lo siamo, non resta che andare in campo fiduciosi. Stiamo migliorando sotto ogni aspetto e l'importante è essere concentrati dal primo minuto al 90'. Ogni giorno sono qui con tutto l'entusiasmo di chi vuole fare il meglio possibile".