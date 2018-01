L'allenatore del dal Madridha parlato in conferenza stampa, affrontando anche l’argomento futuro: “Non ho deciso quello che farò alla fine della stagione, vivo giorno per giorno. Potrei firmare un contratto di dieci anni, ma non serve a niente. Se pensassi che il mio messaggio non viene capito me ne andrei domani. Nel calcio ci sono momenti buoni e altri cattivi. Io devo fare quello che posso per cambiare la situazione”.