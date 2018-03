Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, commenta così, in conferenza stampa, l'esito del sorteggio di Champions, che ha messo le Merengues di fronte alla Juve: "Sono stato alla Juve 5 anni, un club importante per la mia carriera da calciatore. Sarà sempre una sfida speciale per me, l'avrei voluta evitare per tanti motivi".