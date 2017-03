Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Eibar, commentando così le voci che danno le merengues in crisi: "Sono abituato a certe voci. La parola crisi per me non esiste. Non esiste nel calcio. Hai la possibilità ogni tre giorni di migliorare le cose. Momento difficile per il terzo anno a febbraio? In una stagione sono cose che succedono. Che poi accadano sempre a febbraio significa che siamo fortunati".