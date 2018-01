Al termine della sconfitta col Leganes che ha segnato l'eliminazione dalla Coppa del Re, l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha rilasciato queste dichiarazioni alla stampa spagnola: "Sono il principale responsabile e sono arrabbiato con me stesso. Ora bisogna analizzare la situazione. È un fallimento per me, un duro fallimento. La squadra ci ha provato, ha corso, ma non è riuscita a centrare l’obiettivo. È la mia peggior notte da quando sono qui. Psg? È chiaro, chiarissimo che mi giocherò il futuro in Champions League. Sono io il responsabile di tutto ciò".