Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Real Madrid-Celta Vigo l'allenatore dei Blancos, Zinedine Zidane, ha parlato della possibilità di integrare la rosa con acquisti a gennaio con la voce costante che vuole le Merengues su Mauro Icardi: "Non sono contrario agli acquisti nel mese di gennaio, per me è uguale. Sono due anni che alleno qui e, in base a quanto ho visto nella mia carriera da tecnico, non vedo problemi connessi all’arrivo di giocatori nel mercato invernale”.