Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League fra i Blancos e il Bayern Monaco: "Non dobbiamo fare calcoli basandoci sul risultato dell'andata, ma dobbiamo vincere e basta. Questa è una semifinale, e ne conosciamo tutti l'importanza. Sappiamo tutti cosa fare e non c'è nulla da cambiare. Ciò che abbiamo fatto a Monaco è andato bene, però domani c'è il ritorno e vogliamo assolutamente passare. E poi sono orgoglioso di giocare al Bernabeu".



"Ciò che abbiamo fatto in questi anni è qualcosa d'incredibile - aggiunge Zidane - e in mente abbiamo solo che dobbiamo dare il massimo. Il Bayern? E' un grande club, ma se noi daremo ciò che è nei nostri mezzi possiamo fare grandi cose. Vogliamo andare in campo e cercare di segnare presto".



Chi giocherà al posto dell'infortunato Carvajal? "Deciderò all'ultimo momento", risponde il tecnico.