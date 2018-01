Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa sul mercato in entrata: "Non ho bisogno di nuovi giocatori, non voglio nessuno. Abbiamo una squadra nella quale credo. Ci sono stati momenti difficili in stagione, ma vedremo cosa succederà alla fine". Il tecnico del Real Madrid ha parlato dei suoi giocatori: "La gente pensa che devo farli fuori dalla squadra. Penso, al contrario, che se qualcuno sta andando male devo stare con lui. Non sono il tipo di persona che butta merda su qualcuno. Siamo tutti nella stessa barca e nessuno intende abbandonarla. Non darò mai la colpa a qualcuno, la colpa è di tutti".