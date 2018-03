L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. ha parlato del successo della sua squadra nella gara di ritorno sul campo del PSG: "Non sono un genio, tento solo di mettere in campo ogni volta la squadra migliore possibile: abbiamo fatto una buona partita, dopo quella giocata all’andata. Il Paris Saint Germain è una grande squadra e noi abbiamo vinto in entrambe le occasioni. Il Real non sbaglia mai? In campionato abbiamo sbagliato e in Champions vedremo: il cammino è ancora lungo. Chi è meglio tra il Ronaldo brasiliano e quello portoghese? Sono tutti e due grandissimi: ho giocato con il brasiliano che era davvero un fenomeno, mentre questo lo vedete anche voi. Voglio dedicare un pensiero anche alla famiglia di Astori, in questa tragedia: le sono vicino, in particolare alla piccola bambina".