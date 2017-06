Alvaro Morata, attaccante del Real Madrid, ha dato il proprio assenso per il trasferimento al Manchester United: lo riporta il Telegraph quest'oggi, con i due club che stanno già trattando per il prezzo del cartellino dello spagnolo.



MORATA AL POSTO DI IBRA: CON 70 MILIONI... - Il club allenato da Mourinho ha deciso di puntare sull'ex Juventus come punto fermo per il proprio attacco, visto che è considerato un centravanti in grado di non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic, che molto probabilmente lascerà i Red Devils: gli inglesi sono vicini ad accaparrarsi Morata, che secondo quanto riportano dall'Inghilterra a breve potrebbe addirittura firmare il proprio contratto con la nuova squadra. E' arrivato infatti l'ok da parte dello spagnolo, ora tocca ai due club trattare: il Real ha rifiutato una prima offerta dello United di 60 milioni di euro, ma intorno ai 70 l'accordo si dovrebbe trovare.



MILAN PIU' LONTANO - Morata avrebbe già confidato ai propri amici che si aspetta di giocare all'Old Trafford la prossima stagione e che è felice di poter lavorare nuovamente con Josè Mourinho: l'attaccante sarebbe entusiasta di poter essere il titolare dei Red Devils, anche per guadagnarsi la convocazione da parte della Spagna per i Mondiali dell'anno prossimo. Lo stesso agente di Morata, Juanma Lopez, ha confermato che il suo assistito ha bisogno di giocare: "Non vuole stare in panchina per un altro anno, vuole giocare di più. E' normale per un attaccante che ha segnato 19 reti." Il Milan, che voleva puntare proprio su di lui per il nuovo corso, in questo momento appare lontano.