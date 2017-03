Non è piaciuta ai tifosi del Napoli l'esultanza di Alvaro Morata, sul gol del 3-1 del Real Madrid al San Paolo nell'ottavo di Champions League. Lo spagnolo, dopo aver segnato in pieno recupero, si è portato il dito sulla bocca andando ad ammutolire la Curva azzurra, un segnale dopo le polemiche in seguito alle sue dichiarazioni: "Mai al Napoli, mi avevano cercato, ma io in Italia avrò solo la Juve", aveva confessato Alvaro.



LA RISPOSTA DEI TIFOSI - I tifosi hanno risposto con tantissimi fischi all'indirizzo di Morata, per la sua esultanza e per le sue parole in chiave bianconera.