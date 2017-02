Real Madrid-Napoli 3-1, le pagelle

​



REAL MADRID



Keylor Navas 5: imperdonabile il posizionamento in occasione del gol di Insigne.



Carvajal 7: la sua spinta costante è una spina nel fianco per la difesa del Napoli, fantastico l'assist per Benzema



Sergio Ramos 6: prende il primo giallo della partita e questo lo condiziona finchè resta in campo. (dal 71' Pepe sv)



Varane 5,5: il meno sicuro del reparto arretrato dei blancos



Marcelo 6,5: Callejon e Hysaj faticano regolarmente a leggere la targa al brasiliano, che spinge con efficacia e presidia bene la sua posizione



Casemiro 7: il fantastico gol del 3-1 è il premio per la solita partita tutto cuore e aggressività



Modric 7,5: un direttore d'orchestra prestato al calcio. Detta i tempi della manovra e ispira gran parte delle azioni dei suoi.



Kroos 6,5: dei centrocampisti di Zidane è quello che si vede meno, riappare a inizio ripresa facendosi trovare puntuale per il 2-1 su assist di Ronaldo.



James 6: è la mossa sopresa del Real, preferito a Isco e Lucas Vazquez. Non sempre efficace e incisivo nelle sue giocate, ha sul sinistro la palla del 4-1 ma Reina si salva. (dal 76' Lucas Vazquez sv)



Benzema 7: continuano a criticarlo, eppure in una notte di Champions raramente tradisce. Firma l'importante gol del pareggio, colpisce un palo e apre spazi a volontà per i compagni. E' il francese più prolifico nella storia del torneo, superato Henry. (dall'81' Morata sv)



Ronaldo 6: non è in condizione ottimali e sbaglia parecchio alla conclusione, ma il passaggio per il palo di Benzema e la giocata con assist per Kroos sono farina del suo sacco.



All. Zidane 7: tutti si aspettavano una squadra che avrebbe puntato come al solito sull'estro dei singoli, stupisce con l'inserimento con James, ma alla fine è la sua vittoria. Squadra aggressiva, cattiva, brava a inaridire le fonti del gioco del Napoli. Dietro concede sempre qualcosa, ma la sfida nella sfida con Sarri la stravince l'ex Pallone d'oro.





NAPOLI





Reina 6: subito sollecitato dopo 25 secondi, risponde presente. Incolpevole sui 3 gol del Real, bravo a chiudere lo specchio a Benzema nell'azione in cui il 9 dei blancos colpisce un palo clamoroso.



Hysaj 5: timido in fase offensiva, spesso tagliato fuori dal continuo cambio di posizione tra Marcelo e Ronaldo.



Albiol 5: dovrebbe essere il leader del reparto difensivo, si fa sovrastare da Benzema nella giocata dell'1-1 e va spesso in sofferenza.



Koulibaly 4,5: la Coppa d'Africa ha restituito un giocatore scarico e disattento. Il suo mancato movimento a salire in occasione del gol di Benzema è pesante, tanto quanto l'errore che innesca il raddoppio.



Ghoulam 5,5: nel primo tempo è tra i pochi a tenere botta, perde qualche distanza nella ripresa e anche in fase offensiva lo si vede raramente.



Zielinski 5: era uno dei più attesi, ma l'esame del Bernabeu boccia la mezzala polacca. Sovrastato fisicamente dal centrocampo del Real, sbaglia tanto in fase di appoggio. (dal 75' Allan sv)



Diawara 6: dopo un avvio timido e con qualche pallone gestito in maniera non ottimale, cresce col passare dei minuti e alla fine risulta il migliore dei centrocampisti.



Hamsik 5,5: da lui ti aspetti sempre qualcosa di più in partite del genere, un'accelerazione, un'idea, un inserimento senza palla. Ha una chance a fine primo tempo, non la sfrutta. (dall'83' Milik sv)



Callejon 5: insieme ad Albiol, era il grande ex e aveva qualche motivazione in più da mettere in campo, ma la sua serata è ben lontana dagli standard abituali. Non aiuta a sufficienza Hysaj al cospetto di Marcelo e Ronaldo, davanti combina poco o nulla.



Mertens 4,5: il falso centravanti che tanto bene sta facendo in campionato sbaglia completamente approccio alla partita. Mai in partita, poco ispirato, lento, quasi svogliato dopo aver messo in serie un errore dietro l'altro. Si divora la palla del 3-2, che avrebbe avuto un peso specifico enorme in vista del ritorno.



Insigne 6,5: al di là della complicità di Navas, la gemma regalata al Bernabeu dopo 8 minuti vale il prezzo del biglietto. E' il sesto italiano a colpire nel mitico stadio del Real e anche in un secondo tempo di grande sofferenza è tra i pochi a non affondare.



All. Sarri 5: temeva un atteggiamento timido e impaurito dei suoi in uno degli stadi più importanti del mondo e al cospetto dei campioni d'Europa e del mondo e purtroppo per lui tutte le paure si materializzano in 90 minuti in cui il suo Napoli sbaglia come non mai in fase di impostazione, subendo la fisicità e la maggiore esperienza dell'avversario. Al ritorno, ci vorrà un mezzo miracolo.