Alvaro Morata via dal Real Madrid? Il Manchester United ha puntato su Lukaku, il Milan non lo ha convinto, e ora ci prova il Chelsea. Ma non solo: come riporta Onda Cero, il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro prepara 30 milioni di euro a stagione (contratto quinquennale) per convincere lo spagnolo, riluttante, comunque, al trasferimento in Cina.



In pole, al momento, ci sono i Blues di Antonio Conte, ma attenzione alla permanenza in Blanco, squadra del suo cuore e club con il quale si sta regolarmente allenando.