C’è aria di rottura tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo: prima le voci su un possibile scambio con il PSG per avere Neymar, poi i rumors sui dissapori economici con la società. I bookmaker britannici drizzano le antenne e giocano d’anticipo pensando all’addio di CR7 già in questo calciomercato di gennaio. L’idea di una partenza immediata è da fantamercato (la conferma al Real è a 1,25), ma viene comunque considerata. Prima ipotesi possibile il ritorno al Manchester United, di cui si è spesso parlato in passato e su cui la quota è stata leggermente abbassata, fino a 11,00: i Red Devils sono la prima, per quanto remota, prossima destinazione. Scavalcato il PSG, su cui si puntava a 10,00 fino a qualche giorno fa e oggi dato a 13,00. La partenza di CR7 si incrocia, inevitabilmente, anche con altre voci di mercato che arrivano fino alla Serie A. Il Real - stando a quando dice la stampa spagnola - vorrebbe strappare Mauro Icardi all’Inter, magari proprio in sostituzione del portoghese. Ed ecco che ancora una volta il tabellone scommesse raccoglie e ripropone le suggestioni del mercato: il Real è la prima opzione, ma la quota è sempre alta a 5,00, nella giocata sulla squadra dell’argentino a febbraio.