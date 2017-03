Non c'è pace per il Real Madrid dopo il pareggio interno con il Las Palmas: i blancos hanno perso non solo la vetta della Liga, ma anche tre pedine importanti per l'impegno di domani contro l'Eibar. Bale e Morata squalificati, Cristiano Ronaldo ko: Zidane ha deciso di non convocare il portoghese anche per preservarlo in vista della trasferta di Napoli, ritorno degli ottavi di Champions League. Le scelte a disposizione sono contate e così spazio a quelli che sono gli 'uomini mercato' del Real: occasione per chi ha giocato meno, per chi ha mostrato più di un malumore e in estate potrebbe lasciare Madrid e fa già gola alle big europee.



GIOIELLI IN ROTTA - Lucas Vazquez sembra il candidato numero uno per sostituire Bale, ma gli occhi sono tutti puntati su Isco e James Rodriguez, perennemente in bilico tra il campo e la panchina e corteggiati anche in Italia da Inter e Juventus. Il colombiano ha vissuto sprazzi di titolarità grazie al lungo infortunio di Bale, ma il rientro del gallese (apparso già in grande forma alle prime uscite, al di là del rosso contro il Las Palmas) è destinato a chiudergli nuovamente gli spazi. Discorso diverso per Isco: lo spagnolo è riuscito a ritagliarsi più spazio rispetto a inizio stagione, ma lui stesso ha confessato di non considerare ancora adeguato il minutaggio concessogli da Zidane e di temere che la sua carriera possa subirne l'effetto. Per entrambi il mercato è aperto, il Real potrebbe decidere di sacrificare almeno uno dei due in estate per finanziare nuovi colpi: due pezzi non economici però, la base d'asta è tra i 40 e i 50 milioni di euro.



GIOVANI DIMENTICATI - Non solo Isco e James però, in panchina scalpitano anche quei giovani che hanno fatto intravedere buone qualità ma sono stati gradualmente dimenticati da Zidane: Marco Asensio e Mariano, gioiellini della cantera per i quali il Real ha rifiutato molte offerte a gennaio. Soprattutto per il secondo, attaccante classe '93 chiuso da Morata e Benzema ma capace di mettere a segno 5 gol in 8 presenze tra Liga e Copa del Rey: mezza Liga ha chiesto informazioni e offerto un posto da titolare, Zizou non ha voluto cedere salvo poi relegare Mariano alla panchina. Stessa sorte per Asensio, in luce soprattutto nella prima parte di stagione tanto da attirrare le attenzioni del Manchester United: oltre 40 i milioni di euro che i Red Devils sono disposti a sborsare per lui, che nel 2017 però si è visto solo in Copa del Rey contro il Celta Vigo e in un paio di sprazzi in Liga. Una mossa per 'nasconderlo'? Possibile, ma anche per lui la panchina è stretta e l'addio a fine stagione torna di moda. Da Isco e James a Mariano e Asensio, senza dimenticare anche un titolare appetito come Benzema: fari puntati su Eibar-Real, in vetrina gli uomini mercato.



