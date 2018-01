Il presidente della Real Sociedad Jokin Aperribay ha commentato così i rumors relativi all'interesse dell'Athletic Bilbao per il centrale difensivo classe '91 Inigo Martinez: "Sono solo voci, non lo vedo in uscita dalla nostra squadra, ma nel calcio mai dire mai". Martinez è legato alla Real Sociedad fino a giugno 2021 ed è da molti indicato come il sostituto più probabile del futuro giocatore del City Laporte.