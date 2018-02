Il difensore messicano Hector Moreno racconta il trasferimento dalla Roma alla Real Sociedad: "E' stato tutto molto veloce. Nella mia testa non c'era sinceramente l'idea di lasciare la Roma però quando mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che la Real Sociedad era interessata, ho cambiato idea perché arrivo in un grande club. Ho parlato col presidente, col mister e con Loren e mi hanno fatto capire quanto valessi per loro. Ho sentito solo cose buone della Real, del presidente, della città... Se ascolto Carlos Vela mi dice solo cose meravigiose, voglio vivere notti splendide con la Real e farò di tutto perché succeda. Porto lavoro ed esperienza per aiutare i miei compagni a migliorare. Mondiale? A Roma non ho avuto il minutaggio che volevo. Devo iniziare a competere e lottare alla Real per un posto, pensando il meglio per la nazionale. Voglio arrivare al meglio al Mondiale, lotterò per essere titolare nella Real Sociedad. Un peso sostituire Iñigo Martinez? Niente affatto".