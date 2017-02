Tutti pazzi per Andrea Belotti: il centravanti del Torino si sta imponendo come una delle rivelazioni del calcio italiano e non sorprende dunque che le big europee abbiano messo gli occhi su di lui. Ci ha provato l'Arsenal, ora la nuova pretendente ha un nome ancor più altisonante: Real Madrid.



INCONTRO CAIRO-PEREZ - La notizia la lancia questa mattina La Gazzetta dello Sport, spiegando come l'attaccante granata sia entrato nelle grazie di Florentino Perez: il presidente dei blancos prepara per giugno, quando terminerà il blocco del mercato imposto dalla Fifa, una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo e Belotti ha tutte le caratteristiche cercate dal numero uno madridista e dall'allenatore Zidane. I 100 milioni di euro della clausola valida per l'estero? Non sono un problema ma una cifra che il Real è disposto a versare, e attenzione dunque al contatto tra i due presidenti: Urbano Cairo ha rivelato di essere stato invitato da Perez a Madrid per assistere alla sfida di Champions contro il Real Madrid, un incontro pubblico che offre l'occasione per aprire un discorso sul futuro del bomber italiano. Real Madrid su Belotti: pronto a diventare El Gallo?