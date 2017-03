Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa prima della gara con l'Athletic: "Uno dei nostri obiettivi è quello di vincere la Champions, il Bayern è un rivale duro ma a questo livello non esistono partite semplici. Non ho ancora parlato con Ancelotti, ma sono certo che sarà una grandissima sfida. Con lui ho imparato tantissimo, la sfida per me è al 50%. La Liga? Dipendiamo da noi stessi, abbiamo una rosa per fare grandi cose. Mbappé? E' stato vicinissimo al Real, ma alla fine è andato al Monaco".