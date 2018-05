Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, torna a parlare di Champions League in conferenza stampa: "In finale grazie agli arbitri? Tutte falsità, meritiamo la finale per quello che abbiamo fatto dall'inizio della stagione. Abbiamo vinto pur avendo difficoltà come è normale che sia ma non si può minimizzare i nostri successi parlando di arbitri. Abbiamo eliminato squadre come PSG, Juventus e Bayern. Non è poco".



SUL CLASICO - "Turnover? Con me non succederà mai. Abbiamo ancora quattro partite e dobbiamo fare il meglio che possiamo e finire il più in alto possibile in classifica. Ma soprattutto ciò che mi interessa è che per preparare la finale di Champions League serve l'intensità delle partite. Non dobbiamo gestire, non c'è nulla da gestire, abbiamo una partita da giocare domenica e dobbiamo prepararci a giocare con intensità. E' così che prepareremo la finale".