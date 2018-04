Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, parla in conferenza stampa dopo il ko indolore con la Juve, visto l'accesso in semifinale di Champions League: "Dopo aver incassato un gol subito, dopo due minuti, devi abbassare la testa e fare la gara della vita. Però siamo andati male, non tanto in occasioni da gol ma in quanto a difficoltà nel gestire la partita. Il rigore? Mi hanno detto che era rigore. Non l'ho visto ma l'arbitro ha fischiato e non si può cambiare. Però credo fosse rigore. Se c'è c'è, non c'è niente da dire. Siamo in semifinale e dobbiamo parlare della partita. Loro hanno giocato bene, ci abbiamo però creduto fino alla fine e tra le due partite abbiamo meritato di passare".



SULLA JUVE - "Non mi aspettavo di prendere un gol al primo minuto. Ci hanno pressati alti, hanno fatto una grande gara e dovevo cambiare assolutamente al 45'. Difesa Juve? Abbiamo avuto occasione di segnare. Nella seconda parte meno, più gioco ma meno occasioni".



SU BUFFON - "Non meritava il rosso ma credo che questo non cancelli niente di quello che ha fatto in carriera. È' un giocatore enorme e resterà sempre così".