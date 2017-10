Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato dopo il ko rimediato contro il Girona: "La Liga non è noiosa, bisogna viverla giornata dopo giornata. Penso che siano sensazioni, non solo il mio pensiero. È vero che abbiamo perso altri tre punti dopo quattro vittorie e non ce lo aspettavamo. Questi giocatori hanno tanto voglia di questo campionato. La Liga è molto lunga e non mi preoccupa".