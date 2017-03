L'attaccante dell'Eintracht Francoforte Ante Rebic, in prestito al club tedesco dalla Fiorentina, parla così a sge4ever.de del suo futuro: 'Se dovessi decidere io, rimarrei a Francoforte. Mi sento molto bene qui, tutto sta andando bene. Ma è necessario chiedere alla società se giocherò qui nei prossimi anni. In ogni caso, se mi proporranno un contratto, firmerò. Difficile paragonarmi ai nomi che vi farò, ma il mio gioco è sullo stile di Ronaldo e Bale. Sono veloce, forte fisicamente e calcio con entrambi i piedi. Se vinciamo le prossime due gare torniamo in corsa per l’Europa League. Ci crediamo'.