FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

La data dell'c'è: la mezzanotte di Ferragosto, quando scadranno i termini per accettare o meno l'offerta della Roma, da 35 milioni di euro. Il ds giallorossoè fiducioso e conta di mettere a segno il colpo, per regalare ao l'erede ideale diNel frattempo, però, Monchi studia anche il piano B. Nel caso in cui l'assalto a Mahrez fallisse, i nomi sul taccuino dell'ex ds del Siviglia sono sostanzialmente due: quello di, classe 1992, estero d'attacco di origine surinamese della nazionale olandese e dello Spartak Mosca, e, classe 1988 colombiano della Juventus. Quest'ultimo, convocato dai bianconeri per la Supercoppa di questa sera contro la Lazio, potrebbe rappresentare la richiesta della Roma a Marotta. I bianconeri, ricchi di esterni di ruolo e adattati (da Douglas Costa a Bernardeschi, da Mandzukic al probabile nuovo acquisto Keita), potrebbero anche decidere di sacrificare Cuadrado, se fosse una condizione indispensabile per arrivare a Strootman.prevede l'arrivo di Mahrez e la conferma di Strootman. Fra le opzioni delci sono invece la partenza di Strootman e l'arrivo di Cuadrado. Dopo Ferragosto ne sapremo di più.