Alvaro Recoba, ex attaccante di Inter, Venezia e Torino, parla a il Giornale di Sicilia del suo rapporto con Maurizio Zamparini, che lo portò a vestire la maglia arancioneroverde: "Quando andai via da Venezia, sapevo che Zamparini custodiva il desiderio di tornare a lavorare insieme un giorno. Concretamente però a Palermo non provò mai a prendermi, forse per le enormi difficoltà di strapparmi all’Inter. Io in nerazzurro stavo benissimo, ma non nascondo che giocare in una squadra del sud mi sarebbe piaciuto molto. Il calore che si respira in quelle piazze è molto simile a quello dei paesi dell’America Latina. Se ho ricordi particolari legati alla piazza di Palermo? Lo stadio del Palermo mi è sempre piaciuto e mi ricorda anche il primo gol che segnai con la maglia del Torino. Quella partita terminò 1-1 e ricordo che Zamparini scherzando mi disse che lo avevo tradito negandogli la vittoria dopo che mi aveva lanciato in Italia"