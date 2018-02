Il Gremio ha vinto la Recopa Sudamericana. Il trofeo che mette di fronte i vincitori della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana dell'anno precedente, l'equivalente della Supercoppa Uefa in Europa. Dopo l'1-1 dell'andata in Argentina, l'Independiente (rimasto in dieci uomini tutto il secondo tempo per l'espulsione di Amorebieta al 43' minuto) ha pareggiato 0-0 al ritorno in Brasile.



LUAN VINCE AI RIGORI - Non essendoci la regola dei gol in trasferta che valgono doppio in caso di parità, la sfida si è decisa ai calci di rigore: sono andati in rete tutti tranne Martin Benitez, autore dell'errore fatale. L'ultimo penalty l'ha segnato l'attaccante brasiliano Luan (25 anni il prossimo 27 marzo), la stella della squadra allenata dall'ex romanista Renato Portaluppi.



ARTHUR EREDE DI INIESTA - Assente l'altro uomo mercato, Arthur. Il regista brasiliano classe 1996 è già stato prenotato dal Barcellona (per 30 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus) in vista della prossima stagione. Quando molto probabilmente raccoglierà la pesante eredità di Andres Iniesta, tentato dalla ricca offerta del Tianjin Quanjian allenato da Paulo Sousa in Cina. Arthur, così come Luan, era stato accostato pure all'Inter.