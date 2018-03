A partire dalla stagione 2014/15 la Juve di Allegri è uscita solo da una competizione (Champions League 2015/16), arrivando in fondo in tutte le altre occasioni. In poche parole la Juve di Allegri è sempre arrivata in finale in tutte le competizioni, tranne che appunto in Champions League nella stagione 2015/16. Come riporta Il Corriere dello Sport nelle ultime quattro stagioni la Juve ha giocato il 98% delle partite a disposizione, nessuno in Europa ha fatto meglio. Si avvicinano solo Bayern Monaco e Barcellona con il 97%.