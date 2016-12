Momenti di paura per la Reggina dopo aver perso il derby dello Stretto con il Messina al San Filippo: mentre abbandonava lo stadio siciliano, il pullman della squadra amaranto, con a bordo giocatori e membri dello staff. ha preso fuoco. Le fiamme si sono diramate dal vano posteriore e solo il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.



Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulla causa del rogo: spetterà alle Forze dell'Ordine stabilirne la nascita solo dopo un'eventuale denuncia da parte della Reggina. Questo il comunicato del Messina: "La società Acr Messina esclude qualsiasi coinvolgimento su quanto paventato da un sito sportivo reggino. L'Acr Messina manifesta, altresì, piena solidarietà a presidente, calciatori ed allo staff tecnico e dirigenziale della Reggina per l'incidente occorsogli, dopo la partenza dallo stadio Franco Scoglio e diretti ai traghetti".



Questo invece il comunicato della Reggina: "Tanta paura in casa amaranto, ma per fortuna nessuno è stato toccato dalle fiamme. Grazie alle forze dell'ordine intervenute prontamente sul posto (Digos, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco) si è evitato il peggio. I calciatori solo ora stanno rientrando con un pullman messo a disposizione dell'ATM di Messina".