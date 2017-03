Vasco Regini prepara il derby. Quando mancano ormai pochi giorni alla partita che a Genova vale una stagione, il capitano della Sampdoria ha passato qualche ora in compagnia dei bambini dell'oratorio di San Siro di Struppa in occasione della Junior Tim Cup. E' stata l'occasione per parlare di calcio in generale e, più in particolare, della stracittadina: "Sarà sicuramente uno spettacolo. Il derby è una partita a sè e faremo sì che i valori siano rispettati" ha detto Regini alla stampa presente, come riporta Sampdorianews.net. "Le scelte spettano al mister, noi ci prepariamo al meglio per star bene al derby. Non temiamo nessuno in particolare, sappiamo che il Genoa è una squadra tosta ma non abbiamo paura di nessuno".



C'è anche una statistica che motiva ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, i blucerchiati: la Samp non vince due derby in A di fila dalla stagione '59-'60: "Me lo hanno riferito, abbiamo un'occasione unica e speriamo di sfatare questo tabù. Bisogna avere subito un buon approccio poi bisogna avere, come si dice, la testa fredda e il cuore caldo. Avere cattiveria ma lucidità".



Il difensore doriano si è anche soffermato sulle differenze tra il tecnico Mihajlovic, con cui visse un post derby piuttosto 'animato', e l'attuale guida della Sampdoria Giampaolo: "Ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Mihajlovic è un tecnico molto carismatico, Giampaolo è più riflessivo ma non vuol dire che uno sia migliore dell'altro. Se il mister rimarrà alla Samp, come sembra, noi saremo super contenti. Possibilità di staccare il Genoa? Sicuramente sì, ma noi pensiamo solo alla partita e pensiamo a conquistare la vittoria sul campo" conclude Regini. "Non esiste una favorita nel derby".