Continuano i fastidi alla schiena per Pepe Reina. Il portiere ha saltato l'ultima gara di campionato contro il Chievo, sostituito da Sepe. Ma, anche in ritiro con la sua Nazionale, il problema persiste. L'edizione odierna del Mattino specifica che non ci sono lesioni alla schiena. Ciò nonostante, il Napoli spera che il ct Lopetegui lo risparmi nel match contro il Costa Rica. Nel frattempo è nato una sorta di patto tra lo stesso giocatore e il commissario tecnico iberico. Sarà Reina a dire cosa può e cosa non può fare per evitare di complicare la situazione. Pepe ha portato con sè anche tutti gli accertamenti clinici dell'ultima settimana.