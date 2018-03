Pepe Reina sarà il secondo acquisto a parametro zero del Milan. Dopo il sì di Ivan Strinic, il portiere spagnolo in scadenza di contratto con il Napoli ha scelto di vestire rossonero avendo anche già sostenuto le visite mediche: come ampiamente raccontato da Calciomercato.com in questi mesi, Reina sarà dunque un colpo a costo zero del Milan e presto sarà depositato il suo contratto biennale con opzione sul terzo anno, in attesa di capire quale sarà il destino di Gigio Donnarumma. Ma c'è di più, perché quella di Pepe è stata una scelta con diverse 'insidie'.



PEP? NO, GRAZIE - Reina infatti ha ricevuto diverse offerte con prospettive differenti dallo scorso agosto, quando a corteggiarlo fu addirittura il Paris Saint-Germain per il ruolo di secondo vista la sua età. Lo stesso tipo di offerta è arrivata allo spagnolo anche dal Manchester City di Pep Guardiola a gennaio scorso: firmare a costo zero da vice-Ederson, visto che Claudio Bravo è pronto a trovarsi una nuova sistemazione dal prossimo giugno. Reina aveva già fatto la sua scelta, ovvero legarsi al Milan con un contratto più lungo e maggiori prospettive di impiego, specialmente nel caso in cui Donnarumma dovesse partire, rispetto al Man City dove avrebbe rischiato di scomparire dalla scena, rimanendo anche in Italia dove la famiglia Reina si trova benissimo. Insomma, Pepe è promesso sposo rossonero da tempo e ha preferito il progetto Milan. In attesa di salutare la 'sua' Napoli...