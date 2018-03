Marzo è appena iniziato, ma il Milan è già pronto a piazzare il secondo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Dopo aver prenotato il terzino sinistro croato Ivan Strinic in scadenza di contratto a giugno con la Sampdoria, i dirigenti rossoneri stanno definendo un altro ingaggio a parametro zero oltre a contendere il centrocampista tedesco Max Meyer dello Schalke a Barcellona, Arsenal e Bayern Monaco.



Pepe Reina avrebbe già detto sì al Milan, dove sarebbe anche disposto a fare il vice Donnarumma (PSG permettendo). Secondo Tuttosport, i rossoneri offrono un contratto biennale da 2 milioni di euro netti a stagione con opzione di rinnovo per il terzo anno. A sua volta il Napoli sostituirebbe lo spagnolo col tedesco Bernd Leno, classe 1992, in forza al Bayer Leverkusen.