La grande parata contro l'Atalanta è stata, finora, la ciliegina su un'ottima stagione per Pepe Reina: il suo futuro al Napoli, però, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, non è ancora deciso. Entro fine marzo De Laurentiis gli comunicherà la sua intenzione, se tenerlo o lasciarlo andare. Anche se i segnali non sono incoraggianti: Giuntoli sta già lavorando per il portiere ed il primo sulla lista è Bernd Leno del Bayer Leverkusen , tra gli italiani piace Mattia Perin. Sullo sfondo resta il Milan che ha pronto un biennale per Reina