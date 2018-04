Miguel Reina, ex giocatore dell'Atletico Madrid e papà di Pepe portiere del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Peccato per il mio Atletico e per il Napoli di Pepe: sarebbero state poderosi anche in Coppa. E allora ci resta Juve-Real, non proprio le squadre più amate in famiglia: ho il cuore diviso, ma al contrario. Sono i nostri incubi. Non è una polemica, ma un dato di fatto. Il Madrid e la Juve ci hanno tolto tanti titoli, sono squadre simili, potenti e vincenti. Quello che per me era il Real, è per Pepe la Juve: il gigante che si mette in mezzo quando sei a un passo dalla festa. Che grande avversario è stato il Real in tutta la mia vita e anche questa Juve è un osso durissimo per un grande Napoli. Parliamo di me: per una cosa o per l’altra, per un rigore o per un gol beffardo, non sono riuscito a vincere la Liga contro di loro in otto anni al Barça"

Sullo scudetto: "Una gioia così, unica e quindi ancora più bella, la merita pure mio figlio: stanno abbattendo tutti i record, cosa devono fare di più? Andrò a vedere l’ultima di Pepe al San Paolo. Buffon? Non ha età, come Zoff: spaventa con la sola presenza e ha un buon rapporto con Pepe"