La redazione di RaiSport aggiorna sulla questione Reina ed il suo rinnovo di contratto con il Napoli. “Reina è un professionista ed un atleta serio, si impegnerà sicuramente fino alla fine del suo contratto per regalare un titolo alla città. Una squadra che lotta per il titolo deve far sì che un certo tipo di calciatori debbano avere una situazione contrattuale diversa. Bisognava rinnovare quel giorno che Quilon salì a Dimaro, altrimenti bisognava divorziare e pensare ad un nuovo portiere. Il Milan potrebbe avere bisogno di un portiere e se Reina si accordasse con una squadra verso aprile, giocherebbe l’ultimo mese di campionato chissà come. Rinnovo? Non è una notizia, è solo un auspicio. Ad oggi non ci sono discorsi improntati sul rinnovo"