Nella serata di ieri è arrivato l'atteso chiarimento tra Reina ed il Napoli. Come rivela La Repubblica, chiarendo che si tratta dell'ultimo anno in azzurro: "La trattativa per Rulli è solo rinviata: l'argentino resta nel mirino, ma nel frattempo si va avanti con Reina che da Madrid, in ritiro con la Spagna, ha comunicato la notizia a Maurizio Sarri e a tutti i compagni di squadra: «Resto». E il Napoli può pensare allo scudetto senza sussulti".