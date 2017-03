Il portiere del Napoli, Pepe Reina, appena giunto in Spagna per rispondere alla convocazione della Roja, è stato intercettato a Las Rozas, sede del ritiro della Nazionale di Lopetegui, e subito interrogato su uno dei temi della settimana: il sorteggio dei quarti di Champions. Mirino puntato, ovviamente, su Juventus-Barcellona: "La sfida sarà difficile per tutti: sia per la Juve, sia per il Barça. Non saranno state felici entrambe di questo sorteggio. La stessa cosa, comunque, vale anche per Real e Bayern: queste quattro squadre, insieme con l'Atletico, sono quelle con le maggiori possibilità di arrivare in finale". Dopo la sosta, Reina affronterà due volte la Juve in quattro giorni con il Napoli al San Paolo: in campionato (il 2 aprile) e in Coppa Italia (il 5).