Matteo Renzi ha parlato di calcio, a margine delle elezioni. Ecco le parole del segretario del PD: "Kalinic era così a Firenze? Secondo me il Milan l'ha strapagato. Ma mi lasci dire una cosa su Bernardeschi: a Firenze è stato insultato e fischiato per 90 minuti. Lui non ha battuto ciglio, si faceva dare la palla, si è guadagnato un fallo, ha tirato la punizione e ha fatto gol. Quando è uscito per la sostituzione, non ha battuto ciglio. Si è girato verso lo spicchio dei tifosi della Juve, ha applaudito ed è uscito dal campo. Io tifo la Fiorentina, ma questo è comportarsi da uomo".