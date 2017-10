Una promozione educativa. Il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani è tornato a parlare della squalifica della Nord e della conseguente promozione con biglietto in Curva Maestrelli ad 1 euro per gli abbonati del settore più caldo del tifo biancoceleste: “Tutti gli abbonati in Nord potranno acquistare, solo online, un biglietto in Sud. La Maestrelli sarà aperta con il prezzo standard anche a tutti gli altri tifosi che devono effettuare l’acquisto però nei Lazio Style e nelle ricevitorie. Per tutti gli altri settori invece può essere fatto anche tramite Internet. Questo atto nasce per responsabilizzare tutti ad avere un comportamento consono. Bisogna educare i tifosi ed essendo difficile identificare il singolo si può solo fare un’opera di sensibilizzazione per risolvere questo problema che danneggia club e tifosi stessi”.