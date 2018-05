L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sugli intrecci di mercato tra Juventus e Milan . Nell’estate 2016 il protagonista è Rodrigo Bentancur : Galliani la ricorda bene, perché turbò le poche ore di relax a Ibiza . L'allora a.d. rossonero aveva trovato l’accordo con il Boca Juniors per portare il centrocampista a Milanello, ma la proprietà cinese con cui era già necessario condividere ogni operazione bloccò il trasloco per via di un gioco al rialzo argentino. Oggi è la Juventus a godersi il classe '97, portato a Torino un anno fa esercitando il diritto di opzione fissato con la cessione di Tevez agli Xeneizes .