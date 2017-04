Le ottime prestazioni di Mendy con la maglia del Monaco non sono passate inosservate a Piero Ausilio, alla ricerca di un terzino sinistro per l'Inter della prossima stagione. Il francese classe ha dimostrato ottime qualità, ma soprattutto non ha tremato di fronte alla vetrina Champions, da sempre palcoscenico dei più grandi campioni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un interessante retroscena di mercato, che spiega come già in passato il classe '94 fosse già stato vicino al nerazzurro.



"Era stato vicino all’Inter quando aveva 16 anni: era al Le Havre e venne anche a Milano a parlare con la dirigenza dell’Inter, ma poi scelse il Marsiglia".