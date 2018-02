Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione, specialmente in caso di mancata qualificazione alla Champions League. L’attaccante argentino è cercato dai maggiori club europei, dal Real Madrid al Manchester United e la sua clausola da 110 milioni di euro non fa altro che aumentare le speculazioni di mercato sul suo conto. Come ricorda Ilbianconero.com alla Juve ha provato a prendere Icardi nel recente passato. La moglie e agente del calciatore Wanda Nara non ha mai nascosto l’interesse bianconero. La Juve ha provato a prendere Icardi nell’estate del 2016, prima di portare a Torino Gonzalo Higuain. Difficile tuttavia che i bianconeri possano convincere l’Inter a cedere Icardi la prossima stagione in quanto la clausola rescissoria è valida solo per club esteri.