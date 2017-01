La telenovela legata a Patrice Evra è vicina all'ultima puntata. Messo in chiaro quale sarà il suo ruolo da qui in poi in questa Juve, il terzino francese sta ultimando le sue riflessioni: sul piatto la possibilità di restare in bianconero senza ripensamenti né mugugni, ma anche e soprattutto offerte che agevolerebbero una partenza immediata. Aspettando il Manchester United c'è sempre il Valencia che spinge, con il Cyrstal Palace che sembrava aver bruciato la concorrenza per poi firmare con Schlupp e colmare così momentaneamente la falla sull'out di sinistra. Non mancano in ogni caso offerte e società pronte a dare un ruolo da leader anche in campo ad Evra. Giunti ormai alla metà del mercato invernale, si avvicina inevitabilmente l'ultima puntata di questa vicenda. Ma intanto emergono nuovi elementi relativi alla prima puntata.

L'ESCLUSO - Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.com, infatti, alla base della frattura tra Evra e la Juve ci sarebbe una decisione in particolare. Quella che avrebbe visto proprio il francese quale grande escluso dalla lista Champions per la seconda parte di stagione: il passaggio graduale ma forse definitivo alla difesa a 4, con il recupero di Dani Alves ancora tutto da valutare, aveva reso necessario la riabilitazione europea di Lichtsteiner. L'eventuale cambio Hernanes-Rincon, salvo nuove sorprese di mercato, farebbe e farà molto meno rumore, questa decisione non sarebbe andata giù ad Evra che proprio in Champions è fin qui stato sempre utilizzato e per la Champions aveva accettato di diventare di fatto il vice Alex Sandro. L'involuzione degli ultimi mesi e la prova in Supercoppa avrebbero evidenziato quanto il cambio in lista Evra-Lichtsteiner fosse effettivamente il più giusto e inevitabile, mettendo d'accordo staff tecnico e società. Non Evra, che da quel confronto in poi avrebbe preso tempo per valutare da vicino un futuro ed un presente lontano dalla Juve.



@NicolaBalice