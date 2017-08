Questa sera era al Louis II di Montecarlo per assistere alla sfida tra il Monaco - sua prossima squadra - e il Marsiglia. Ma il futuro di Stevan Jovetic avrebbe potuto essere proprio all'OM. Come riporta RMC Sport, infatti, l'attaccante dell'Inter aveva già fissato le visite mediche con la squadra allenata da Rudi Garcia per lunedì, ma l'accelerazione nella trattativa per la cessione di Mbappé ha portato il Monaco a tornare con forza sul montenegrino.